Vatikan'dan Russel Crowe'un yeni filmine tepki

Ünlü oyuncu Russel Crowe'un başrolünde olduğu tartışmalı "The Pope's Exorcist" (Şeytanın Düşmanı) filmi, bazı kesimlerde tepki uyandırdı. Uluslararası Şeytan Çıkarıcılar Derneği (The International Association of Exorcists/IAE), Crowe'un son filmini kınayan ifadeler kullandı.

"Vatikan'ın Baş Şeytan Çıkarıcısı Peder Gabriele Amorth'un gerçek notlarından alınmıştır" iddiası ile tanıtılan film için 59 yaşındaki oyuncu "Aslında Vatikan'da Baş Şeytan Çıkarıcı denen gerçek bir makam var" ifadesini kullanmıştı.



Sony Pictures yapımı filmin ilham aldığı Peter Gabriele Amorth, 36 yıl boyunca bu görevi yürüten ve birçok şeytan çıkarmaya dahil olmuştu. 2016 yılında hayatını kaybeden Amorth'u filmde Crowe canlandırıyor. "FİLM KABUL EDİLEMEZ BİR ŞÜPHE UYANDIRIYOR" Uluslararası Şeytan Çıkarıcılar Derneği (IAE) ise filmin adını "gösterişli" buldu ve bir Vatikan komplosu içeren filmin senaryosunun, "esas düşmanın şeytan mı, yoksa kilisenin gücü mü olduğu" konusunda "kabul edilemez bir şüphe" oluşturduğunu iddia etti.



IAE'nin açıklamasında "Bu, Katolik kilisesinin verdiği yönergelere uyularak gerçekleştirilen şeytan çıkarma bağlamında yaşananların tam tersi" ifadelerine yer verdi.



Şeytanın Düşmanı, Türkiye'de 5 Mayıs'ta vizyona girecek.