Vatikan'dan Russel Crowe'un yeni filmine tepki

"FİLM KABUL EDİLEMEZ BİR ŞÜPHE UYANDIRIYOR"

Uluslararası Şeytan Çıkarıcılar Derneği (IAE) ise filmin adını "gösterişli" buldu ve bir Vatikan komplosu içeren filmin senaryosunun, "esas düşmanın şeytan mı, yoksa kilisenin gücü mü olduğu" konusunda "kabul edilemez bir şüphe" oluşturduğunu iddia etti.



IAE'nin açıklamasında "Bu, Katolik kilisesinin verdiği yönergelere uyularak gerçekleştirilen şeytan çıkarma bağlamında yaşananların tam tersi" ifadelerine yer verdi.



Şeytanın Düşmanı, Türkiye'de 5 Mayıs'ta vizyona girecek.