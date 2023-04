Yapay zeka Drake ve The Weeknd’in sesiyle şarkı yaptı

Ünlü rapçi Drake ile son dönemin parlayan isimlerinden The Weeknd, yeni bir şarkıda bir araya geldi. Ancak, ikili bu şarkı için stüdyoya girmedi bile. Yapay zeka ikilinin seslerini klonlayarak bir şarkı hazırladı. "Heart On My Sleeve" adını taşıyan şarkı, Spofity'da kısa sürede 250 binden fazla izlenemeye ulaştı.

"Ghostwriter" adını kullanan bir sanatçı tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulan şarkı, TikTok'ta ise 10 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.