Yapay zeka Drake ve The Weeknd’in sesiyle şarkı yaptı

Ünlü rapçi Drake ile son dönemin parlayan isimlerinden The Weeknd, yeni bir şarkıda bir araya geldi. Ancak, ikili bu şarkı için stüdyoya girmedi bile. Yapay zeka ikilinin seslerini klonlayarak bir şarkı hazırladı. "Heart On My Sleeve" adını taşıyan şarkı, Spofity'da kısa sürede 250 binden fazla izlenemeye ulaştı.
"Ghostwriter" adını kullanan bir sanatçı tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulan şarkı, TikTok'ta ise 10 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.
MÜZİK ŞİRKETİNDEN İTİRAZ
Spotify'a ardından da Apple Music'e yüklenen şarkı bir anda viral hale geldi. Ancak şarkıcıların telif haklarına sahip olan Universal Music Group, bu şarkının kaldırılması için başvuruda bulundu.
Müzik şirketi yaptığı açıklamada, müzik platformlarının sanatçılara zarar verecek faaliyetleri engellemek için “yasal ve ahlaki sorumluluğu bulunduğunu” belirtti.
ŞARKI KALDIRILDI
Universal'ın başvurusunun ardından yapay zeka ile üretilen şarkı tüm müzik uygulamalarından kaldırıldı. Drake ve The Weeknd ise "Heart On My Sleeve" şarkısı hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.