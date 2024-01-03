"Hayatta kalma modunda" (Survival Mode) olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Herkes zaman zaman stresli olabilir veya anksiyete yaşayabilir. Kimileri için bu dönem uzar ve sürekli hale gelir. İşte bu noktada "hayatta kalma modu" devreye girer. "Güvenli mod" olarak da adlandırılan bu dönemde, kişi devamlı mücadele halindedir.
Rutin hale gelen bu mücadele zamanla hayat kalitesini olumsuz etkiler, sağlık sorunları ortaya çıkar. Bu moddayken, yaşamı tehdit eden bir durum yokken bile tepkileriniz kontrol edilemez hale gelir, sıkışmış hissedersiniz veya bir türlü rahatlayamazsınız.
Peki hayatta kalma modunda olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte belirtileri....
- Her şey çok acil bir şekilde yapılmalıymış gibi hissediyorsunuz.
- Eskisi kadar neşeli değilsiniz.
- Hep yorgun ve bitkin hissediyorsunuz.
- Çok çabuk sinirleniyorsunuz.
- Hiçbir şey sizi yeterince iyi hissettirmiyor. En sevdiğiniz yemek bile size eskisi gibi lezzetli gelmiyor.
- Hiçbir günün sonunda mutlu hissetmiyor, aksine her günün giderek daha da kötüleştiğini düşünüyorsunuz.
- Sabahları stresli bir şekilde uyanıyorsunuz.
- Anda değilsiniz. Ne kadar isteseniz de odaklanamıyorsunuz. Aklınız hep başka yerde.
- Konstrasyon sorunu yaşıyorsunuz. Üretkenliğiniz azaldı. Sorumluluklardan kaçıyorsunuz.
- Her zamankinden daha hassassınız, çabuk geriliyor, üzülüyor veya sinirleniyorsunuz.
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