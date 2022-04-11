Kraliçe Elizabeth’in ‘korkutucu’ Covid süreci

Son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kraliçe Elizabeth, Covid sürecini ilk defa anlattı. 95 yaşındaki Kraliçe, Royal Londra Hastanesi ile yaptığı görüntülü konuşmada pandeminin ‘korkunç’ olduğunu ve kendisini ‘yorgun ve tükenmiş’ hissettiğini belirtti.



“Covid sürecini yaşamak gerçekten çok korkutucu bir deneyimdi” diyen Kraliçe Elizabeth'in Covid olduğu süreçte soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösterdiği açıklanmıştı.