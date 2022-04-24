Gal Gadot mücevher markasının reklam yüzü oldu

Haberler 24.04.2022 - 15:07 | Son Güncelleme : 24.04.2022 - 15:08
Ünlü model Gal Gadot, mücevher markası Tiffany & Co. için kamera karşısına geçti. 36 yaşındaki İsrailli oyuncu, Botanica: Blue Book 2022 adlı koleksiyon için pozz verdi.
Wonder Woman serisinin yıldızı, minimal stüdsyo portrelerinde kolye, küpe, yüzük, broş ve bileklikleri tanıttı.
Gadot, 'Wonder Woman: 1984’ filminde Tiffany & Co. markasına ait mücevherleri takmıştı.
Ünlü oyuncunun reklma çekiminde, orkide şeklindeki broşu, devedikeni gibi görünen pırlanta ve safir kolye ile karahindibadan ilham alan pırlanta kolye dikkat çekti. Fransız mücevher tasarımcısı Jean Schlumberger'in çalışmaları, Bird on a Rock adlı broş ve Fleurage adlı bilezik de dahil olmak üzere Gal Gadot tarafından modellenen görünümler öne çıktı.
Gadot, reklam kampanyasıyla ilgili, “Yeni Blue Book mücevher kampanyasının bir parçası olmaktan inanılmaz derecede onur duyuyorum. Bu heyecan verici ve dönüştürücü dönemde markanın en saygın mücevher koleksiyonunu temsil edebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum” diye konuştu.