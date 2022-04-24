Gal Gadot mücevher markasının reklam yüzü oldu

Ünlü oyuncunun reklma çekiminde, orkide şeklindeki broşu, devedikeni gibi görünen pırlanta ve safir kolye ile karahindibadan ilham alan pırlanta kolye dikkat çekti. Fransız mücevher tasarımcısı Jean Schlumberger'in çalışmaları, Bird on a Rock adlı broş ve Fleurage adlı bilezik de dahil olmak üzere Gal Gadot tarafından modellenen görünümler öne çıktı.