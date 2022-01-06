Gal Gadot: Mümkün olsa haftada bir doğururum

Haberler 06.01.2022 - 09:20
Gal Godot, annelik sevgisini ve doğum yapmanın kendisi için ne kadar büyülü olduğunu anlattı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre, 36 yaşındaki oyuncu, Instyle dergisinin Sert Kadınlar konulu şubat sayısı için verdiği söyleşide, çocuk doğurmakla ilgili tecrübelerini paylaştı.
Doğum yapmayı sevdiğini, eğer fırsatı olsa bunu daha sık yapacağını açıklayan Gadot, "Yapabilseydim haftada bir doğururdum" dedi.
İsrailli oyuncu "Çok büyülü bir şey. Dürüst olmak gerekirse, her zaman epidural aldığım için çok acı verici değil. Hayat yarattığınızı hissettiğiniz tam o an, inanılmaz" diye konuştu.
10 yaşındaki Alma, 4 yaşındaki Maya ve 8 aylık Daniella adında üç kızı olan Gal Gadot, migrenlerle boğuştuğu ve kendini iyi hissetmediğinden hamileliğin kendisi için daha zor olduğunu kabul etti.
Gadot, "Hamilelikler benim için zorlu. Hasta hissediyorum ve migrenim oluyor. Rahat hissetmiyorum" diye konuştu. Hollywood yıldızı, çocuk doğurmanın yanı sıra üç kızı söz konusu olduğundan ne kadar korumacı davrandığına da değindi. Aktris, kızlarının, yaşamının mümkün mertebe mahrem tutmaya çalıştığı bir yönü olduğunu açıkladı.
Gal Gadot, "Mümkün mertebe mahrem tuttuğumdan emin olduğum tek şey onlar. Saf, güvende ve koruma altında kalmalarını istiyorum. Çok şey paylaşıyorum. Herkesin ilişki kurabileceği veya bir şeyler öğrenebileceği deneyimlerden geçtiysem, bunun harika olduğuna inanıyorum" dedi.
Gadot, InStyle söyleşisinde ayrıca yaptığı en sert şeyin, hamileliğin ortasındayken veya çocuk büyütürken bir film üzerinde çalışmak olduğunu belirtti. Wonder Woman yıldızı, kariyerini ve ebeveynliği bir arada götürdüğü hayatından bahsederken, "Setteyken bir uçurtma gibisiniz. Çok yükseğe uçabilir ve havayı yakalamaya çalışabilirsiniz Sonra bir anne olarak asıl vardiyanızı icra etmek için eve dönersiniz" dedi.Gadot, "Yaptığım en sert şey bu: Aile hayatımı ve oyunculuk kariyerimi bir arada götürmek" diye ekledi.