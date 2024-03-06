Taylor Swift, ünlü şair ile akraba çıktı

Rekorlarla dolu başarı öyküsü tez konusu olan, ABD seçimlerinde kilit rol oynayacağı konuşulan, her adımı ayrı bir olaya dönüşen ünlü şarkıcı Taylor Swift'in ABD'li şair Emily Dickinson ile 6. kuşaktan kuzen olduğu ortaya çıktı.



Ancestry isimli şirketin açıklamasına göre, Swift ve Dickinson, 17. yüzyılda yaşamış bir İngiliz göçmeninin soyundan geliyor.



Buna göre Swift'in 9. büyükbabası ve Dickinson'ın 6. büyükbabası olan göçmen Connecticut'ın ilk yerleşimcilerinden biri.



Taylor Swift'in ataları altı nesil boyunca Connecticut'ta kaldı. Daha sonr ailenin bir kısmı Pensilvanya'ya yerleşti ve burada Swift ailesinin soyundan gelen biriyle evlendi.

Erkek "Taylor Swift"in hikayesi: Kötü şakalardan kariyer yükselmesine Haberi Görüntüle ŞARKILARINDA İLHAM KAYNAĞI OLDU



Swift, şarkı sözlerinden bahsederken 19. yüzyıl şairi Dickinson'a açıkça atıfta bulundu.



Hayranlar ayrıca Swift'in dokuzuncu stüdyo albümü "Evermore"un şairden ilham aldığını öne sürdü.



Swift, o dönemde albümünün Dickinson'ın doğum günü olan 10 Aralık 2020'de yayınlanacağını duyurmuştu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin