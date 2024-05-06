Almanya geçen yıl yaklaşık 800 bin adet elektrikli otomobil ihraç etti

Almanya geçen yıl 786 bin adet elektrikli otomobil ihraç ederek, 36 milyar euro gelir elde etti.

Almanya geçen yıl yaklaşık 800 bin adet elektrikli otomobil ihraç etti

 Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin 2023 yılına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'nın geçen yıl elektrikli otomobil ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 58 artarak 786 bin adede ulaştı. Söz konusu ihracatın değeri ise 36 milyar olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK HOLLANDA ALDI 

2023'te Alman elektrikli otomobilleri için en önemli alıcı ülke yüzde 15,6 ile Hollanda olurken, bu ülkeyi yüzde 13,4 ile İngiltere ve yüzde 12,4 ile Belçika takip etti.

Ülkenin, 2023’de elektrikli otomobil ithalatı ise yüzde 23,5 artarak yaklaşık 446 bin adede yükseldi, bunun için 14,1 milyar euro ödeme yapıldı.

Almanya’ya 2023'te elektrikli otomobillerin çoğunluğu Çin'den geldi. Çin’in payı yüzde 29 olurken, bu ülkeyi yüzde 9,9 ile Güney Kore ve yüzde 9,3 ile Çekya takip etti.

Verilere göre, Çin'in Almanya'ya tamamen elektrikli otomobil ithalatındaki payı geçen yıl bir önceki yıla göre iki kattan fazla arttı.

İHRAÇ EDİLEN HER 4 YENİ OTOMOBİLDEN BİRİ ELEKTRİKLİ

Almanya'dan geçen yıl ihraç edilen her 4 yeni otomobilden birinin elektrikli olması ve ülkenin geçen yıl ithal ettiğinden daha fazla elektrikli otomobil ihraç etmesi de dikkati çekti.

Öte yandan, Alman otomotiv endüstrisi 2023'te bir önceki yıla göre önemli ölçüde daha fazla elektrikli otomobil üretti. 2023’te üretim 2022’ye göre yüzde 59,9 artarak yaklaşık 973 bin adede yükseldi, üretimin değeri ise 40,4 milyar euro oldu.

Alman otomobil üreticileri, enflasyonist baskılar, yüksek enerji maliyetleri, Avrupa'daki yavaş ekonomik büyüme ve Çinli otomobil üreticilerinin yanı sıra Tesla’nın rekabetiyle karşı karşıya bulunuyor.

Geçen ay satılan her 2 elektrikli otomobilden biri Togg oldu

Geçen ay satılan her 2 elektrikli otomobilden biri Togg oldu

Haberi Görüntüle

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

OTOMOBİL HABERLERİ

Geçen ay satılan her 2 elektrikli otomobilden biri Togg oldu

Geçen ay satılan her 2 elektrikli otomobilden biri Togg oldu

Elon Musk'ın bir sonraki hedefi  otonom sürüş: Çinli yetkililerle görüştü

Elon Musk'ın bir sonraki hedefi  otonom sürüş: Çinli yetkililerle görüştü

Tesla'nın otopilot özelliği 13 ölümcül kazaya neden oldu

Tesla'nın otopilot özelliği 13 ölümcül kazaya neden oldu

Tesla'ya otomatik pilot soruşturması

Tesla'ya otomatik pilot soruşturması

Honda'dan Kanada'ya 11 milyar dolarlık yatırım: Elektrikli araç ve batarya tesisi kuracak

Honda'dan Kanada'ya 11 milyar dolarlık yatırım: Elektrikli araç ve batarya tesisi kuracak

Toyota, 2023 yılında 10,1 milyonluk üretim hedefini yakalayamadı

Toyota, 2023 yılında 10,1 milyonluk üretim hedefini yakalayamadı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...