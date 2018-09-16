İngiliz lüks ve spor otomobil üreticisi Aston Martin tarihinde ilk kez üretimini yaptığı elektrikli Rapide E modelini tanıttı. ‘Williams Advanced Engineering’ şirketi işbirliğiyle ortaya çıkan Rapide E, yalnızca 155 adet üretilecek. Tamamen elektrikli iki motor ile piyasaya girecek olan model, 602 beygir güç üretme kapasitesine sahip olacak. 800V’luk ve 65 kW-saat kapasiteli motor, 250 km/s’lik maksimum hız değerine ulaşabilecek. 0-100 kilometreye 4 saniyede çıkabilen Rapide E, tam şarj ile 322 kilometre yol kat edebiliyor. 950 Nm tork üretebilen çift elektrikli motor, elektrikli bataryasının azalması durumunda bile tam kapasite gibi performans sağlayabiliyor.



BATARYA 1 SAATTE DOLUYOR



Elektrikli otomobil sektörüne iddialı bir giriş yapan İngiliz efsanesi Aston Martin’in Rapide E modeli Galler’deki St Athan fabrikasında üretilecek. Bu fabrika, Aston Martin’in dünya çapındaki en büyük ikinci tesisi olma özelliği taşıyor. Rapide E, 400V’luk ve 50 kW’lık bir şarj ile 1 saat içerisinde bataryalarını tamamen doldurabiliyor. Eğer şarj işlemi 800V ve 100 kW-saat’lik bir istasyon ile yapılırsa da araç 500 km’lik menzil değerine 1 saat içerisinde kavuşuyor. Merakla beklenen Rapide E’nin 2019 sonlarına doğru satışa çıkması planlanıyor.



AERODİNAMİK JANT VE LASTİKLER



Rapide E’de motor ve aktarma organlarında yapılan üst düzey revizenin dışında gövde kısmında da bir takım değişiklikler yapıldı. Aeoredinamik jant ve lastikler sürüş dinamizmini arttırırken, otomobilde kullanılan hafif alaşımlar ve karbon kompozit malzemeler güvenli ve konforlu bir sürüş imkanı tanıyor. Aston Martin mühendislik ekibinin son projesi olan Rapide E’de bulunan gövde kanatlarının genişliği, motorun ve fren disklerinin en etkili şekilde soğutulmasını sağlıyor.



MÜHENDİSLİK DEVİ İLE ORTAKLIK



Aston Martin CEO'su Andy Palmer Rapide E ile ilgili yaptığı açıklamada “Çevresel sorumluluk ve sürdürülebilirlik, hepimizin karşı karşıya kaldığı küresel bir sorun. Bir otomotiv mühendisi olarak, otomobil endüstrisinin uzun vadeli çözümler bulmaya ve zararlı emisyonları azaltmaya öncülük etmesinden gurur duyuyorum. Aston Martin’in CEO'su olarak, Rapide E’yi gerçeğe dönüştürmek için Williams Advanced Engineering’le ve diğer ilgili teknoloji ortaklarımızla çalışmaktan memnuniyet duyuyorum. İlk tamamen elektrikli üretim modelimiz olan Rapide E, bilgi birikimimizi hızlı bir şekilde takip edecek ve gelecekteki EV modellerinin karakter ve yüksek performanslı yeteneklerini sağlamamıza yardımcı olacak. Rapide E, aynı zamanda, Lagonda'yı dünyanın ilk sıfır emisyonlu lüks marque olarak yeniden piyasaya sürme yolunda kritik bir adım olarak hizmet edecektir” dedi.