Formula 1 efsanesi Senna'nın otomobili satışa çıkıyor

Formula 1'in efsne isimlerinden Ayrton Senna'nın kişisel otomobili İngiltere'de satışa çıkıyor.

Formula 1 efsanesi Senna'nın otomobili satışa çıkıyor

'in Brezilyalı efsane sürücüsü Aryton Senna'nın Honda NSX model otomobili satışa çıkıyor. 

Senna, marka ile yaptığı işbirliğiyle ilk nesil NSX'lerin geliştirilmesinden önemli rol oynamıştı. İşte o Senna'nın sahibi olduğu o NSX'lerden biri İngiltere'de 622 bin dolar gibi yüksek bir fiyattan satılacak. 

Formula 1 efsanesi Senna'nın otomobili satışa çıkıyor - 1

62 bin kilometrede olan kırmızı NSX'in bu yüksek fiyatının tek sebebi Senna'nın kişisel aracı olması.

Formula 1 efsanesi Senna'nın otomobili satışa çıkıyor - 2

Araç ağustos ayında gerçekleştirilecek Silverstone'daki Senna Sergisinin ardından yeni sahibinde teslim edilecek. 

PİSTTE HAYATINI KAYBETTİ

Brezilyalı pilot Ayrton Senna da Silva, 1988, 1990 ve 1991'de 3 kez Formula 1 şampiyonluğuna ulaştı. 

Senna, 1994 San Marino Grand Prix'sinde 6. turda geçirdiği kazada hayatını kaybetti. 

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