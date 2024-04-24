Formula 1 efsanesi Senna'nın otomobili satışa çıkıyor

Formula 1'in Brezilyalı efsane sürücüsü Aryton Senna'nın Honda NSX model otomobili satışa çıkıyor.
Senna, marka ile yaptığı işbirliğiyle ilk nesil NSX'lerin geliştirilmesinden önemli rol oynamıştı. İşte o Senna'nın sahibi olduğu o NSX'lerden biri İngiltere'de 622 bin dolar gibi yüksek bir fiyattan satılacak.
62 bin kilometrede olan kırmızı NSX'in bu yüksek fiyatının tek sebebi Senna'nın kişisel aracı olması.
Araç ağustos ayında gerçekleştirilecek Silverstone'daki Senna Sergisinin ardından yeni sahibinde teslim edilecek.
PİSTTE HAYATINI KAYBETTİ
Brezilyalı pilot Ayrton Senna da Silva, 1988, 1990 ve 1991'de 3 kez Formula 1 şampiyonluğuna ulaştı.
Senna, 1994 San Marino Grand Prix'sinde 6. turda geçirdiği kazada hayatını kaybetti.
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