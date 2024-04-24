Formula 1 efsanesi Senna'nın otomobili satışa çıkıyor

Formula 1'in Brezilyalı efsane sürücüsü Aryton Senna'nın Honda NSX model otomobili satışa çıkıyor.

Senna, marka ile yaptığı işbirliğiyle ilk nesil NSX'lerin geliştirilmesinden önemli rol oynamıştı. İşte o Senna'nın sahibi olduğu o NSX'lerden biri İngiltere'de 622 bin dolar gibi yüksek bir fiyattan satılacak.