Bakan Özlü'den yerli oto açıklaması: Ne çok lüks ne alt grup

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobile ilişkin açıklamalarda bulundu.

Projenin temel parametrelerinin ortaya çıktığını söyleyen Özlü, 3.2 milyar euro'luk bir yatırım yapılacağını söyledi.



Otomobilin orta ve üst sınıfa hitap edeceğini söyleyen Özlü, "Ne çok lüks ne çok alt gruba hitap edecek. Daha çok B ve C segmentinde bir araç düşünüyoruz" diye konuştu.

Özlü'nün verdiği bilgilere göre, 200 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak tesiste 5 model araç üretilecek. Araçlar elektrikli araç olacak.

Proje uzun vadede yaklaşık gayri safi milli hasılaya 50 milyar euro'luk katkı sağlayacak. Doğrudan 4 bin, dolaylı olarak 20 bin kişilik istihdam yaratılacak.



Otomobilin emsallerinden en az yüzde 5 daha ucuz ve daha kaliteli olması hedefleniyor.

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