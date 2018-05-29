Doğuş Otomotiv çatısı altında 2004 yılında hayata geçirilen Trafik Hayattır! platformu, toplumun tüm kesimlerinde trafikte güvenlik bilincinin oluşması için yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Trafik Hayattır! platformu ve Kral FM iş birliği ile hayata geçirilen projeye Türkiye’de pop müziğin sevilen isimleri kamera karşısına geçerek destek verdi.



Son olarak çıkardığı “Beni iyi sanıyorlar” isimli tekli çalışması ile gündemde olan Oğuzhan Koç’un trafikte hız kurallarına dikkat çekmek için verdiği mesajla başlayan çalışma, “Okyanus” ve “Canavar” isimli şarkılarıyla adını duyuran Derya Uluğ’un emniyet kemerinin önemini anlattığı video ile devam etti. Gripin grubu, tüm ekip üyeleriyle katıldığı proje için çektiği videoda trafik güvenliği konusundaki en önemli noktalara değinirken, Pinhani grubunun kurucusu ve solisti Sinan Kaynakçı, arka koltukta da emniyet kemeri takmanın önemine vurgu yaptı.



Türkiye’nin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden Trafik Hayattır!’ın ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan trafik güvenliği konusunda yaptığı çalışma, sürpriz isimlerle devam edecek.