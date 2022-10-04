Togg'dan yeni ayrıntılar geliyor: TOGG yolda da evde de şarj olacak

Yerli otomobil Togg için geri sayımda sona yaklaşıldı. 2023'ün ilk aylarında yollarda olması beklenen Togg'un özellikleyle ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli ve milli otomobilin teknolojisine yönelik olarak şarj istasyonlarının kurulmaya başlandığını belirterek TOGG'un evde de şarj edilebileceğini açıkladı.

Togg'dan yeni ayrıntılar geliyor: TOGG yolda da evde de şarj olacak

İlişkili Haberler

Togg'dan fiyat iddialarına yanıt

'dan fiyat iddialarına yanıt

MODEF EXPO 2022 47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli elektrikli araç TOGG ile ilgili açıklamada bulundu.

Hisarcıklıoğlu, "Arabamızı da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla beraber 29 Ekim’de Gemlik’te fabrikanın açılışını hep beraber yapacağız. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Her tarafta şarj istasyonları da kurulmaya başladı. Hiç problem olmayacak. Zaten evde de şarj edilebilecek. Hem evde hem yolda şarj edilebilecek” dedi.

Yerli otomobilin fiyatı ile ilgili iddiaların da sorulduğu Hisarcıklıoğlu, "Dur bakalım, daha fiyatı açıklanmadan o yüksek fiyat nereden çıktı?" diye yanıt verdi.

TOGG’un yüzde 10 ÖTV dilimine gireceği iddia edilerek fiyatının 900 bin lira ila 1,2 milyon lira arasında olabileceği öne sürülmüştü. TOGG’dan yapılan açıklamada, son günlerde ortaya çıkan fiyat listeleri, ön sipariş-satış kampanyaları gibi haberlere ilişkin "Hayal ürünü iddialar" denilmişti.

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...