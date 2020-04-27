Evde ramazan pidesi nasıl yapılır? (Ramazan pidesi fiyatları 2020?)

Ramazan pidesi evde nasıl yapılır?, Evde pide yapılır mı? Ramazan pide fiyatları ne kadar 2020? İşte tüm merak edilenler...

İŞTE PİDE TARİFİ (VİDEO)

MALZEMELER:



- 3 su bardağı un

- 1 su bardağı ılık su

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 yemek kaşığı kuru maya

- 1 yemek kaşığı şeker

- 3 temek kaşığı sıvı yap

- Çörek otu, susam, yoğurt ve yumurta

RAMAZAN PİDE FİYATLARI NE KADAR?

Ramazan pide fiyatları ise ilden ilde değişiyor.

İstanbul'da ramazan pidesi geçen sene ile aynı olarak 350 gram 3 liraya satılıyor.

Ankara'da 275 gram ramazan pidesi 2.5 liradan satılırken İzmir'de 300 gramı 3 liraya satılıyor.

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