Evde ramazan pidesi nasıl yapılır? (Ramazan pidesi fiyatları 2020?)

ntv.com.tr 27.04.2020 - 13:18
Ramazan pidesi evde nasıl yapılır?, Evde pide yapılır mı? Ramazan pide fiyatları ne kadar 2020? İşte tüm merak edilenler...
İŞTE PİDE TARİFİ (VİDEO)
MALZEMELER:
- 3 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı kuru maya
- 1 yemek kaşığı şeker
- 3 temek kaşığı sıvı yap
- Çörek otu, susam, yoğurt ve yumurta
RAMAZAN PİDE FİYATLARI NE KADAR?
Ramazan pide fiyatları ise ilden ilde değişiyor.
İstanbul'da ramazan pidesi geçen sene ile aynı olarak 350 gram 3 liraya satılıyor.
Ankara'da 275 gram ramazan pidesi 2.5 liradan satılırken İzmir'de 300 gramı 3 liraya satılıyor.
35 SANİYEDE CEVİZLİ VE ETLİ PERDE PİLAVI NASIL YAPILIR?
VİDEO: HİLELİ PİDE NASIL ANLAŞILIR (UZMANLAR UYARDI)