Avustralya Açık'ta Covid-19'a yakalanan tenisçiler turnuvaya devam edebilecek

Avustralya Açık turnuvasının direktörü Craig Tiley, İngiltere basınına açıklamalarda bulundu.

Tiley, Covid-19 kısıtlamalarında ülke genelinde gevşetilmeye gidildiğini hatırlatarak, "Turnuva sırasında, sporculara Covid-19 testi zorunluluğu olmayacak. Toplumda şu an hangi kurallar uygulanıyorsa, bizler de onları takip ediyoruz. Hastaysanız, sadece izole kalmanız yönünde bir tavsiyemiz olacak" dedi.

"SAĞLIK EKİPLERİ KONTROL ETMEYE DEVAM EDECEK"



Bu durumu katılımcılarla görüştüklerini aktaran Tiley, "Oyunculara ve ekiplere, kendilerini iyi hissetmemeleri halinde evlerinde kalmaları gerektiğini söyledik. Sağlık birimlerimiz, bu durumu kontrol etmeye devam edecek. Normalleşme yaşandığı için, Covid-19'a yakalanan oyuncular da mücadele edebilecek" ifadelerini kullandı.



Elde ettiği 9 kupayla Avustralya Açık tarihinin en başarılı tenisçisi konumundaki Sırp Novak Djokovic'in, aşı kısıtlamaları nedeniyle geçen yılki turnuvaya katılmasına izin verilmemişti.

Avustralya Açık, 16-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek.

