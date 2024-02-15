Okan Buruk: Avantaj yakaladık, bir şey kazanmadık

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray, Rams Park’ta Sparta Prag’ı konuk etti. Karşılaşma 3-2 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.



Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu.



"AVANTAJ YAKALADIK"



Buruk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Maçtan önce rakipten hücuma etkili çıkışlarını bekliyorduk. Ceza sahası çevresindeki pasları doğru yapsak goller bulabilirdik. 10 kişi kaldığımızda da hücumda yine etkili işler yaptığımızı düşünüyorum. Rakibimizde 10 kişi kalınca yine hamlelerimiz oldu. Avantaj yakaladık, bir şey kazanmadık henüz. İkinci maça hazırlanacağız. Şimdiden düşünmeye başladık.



Zorlu bir fikstürden geçiyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan birisi yedek kulübemiz geniş değil. Çok fazla hamle gücümüz azaldı savunma kısmında. Öndeki hamle şansımız daha iyi. Aurier de biliyorsunuz milli takımdan geldi. 7 maç oynadı, son maç arka adalesinde çekme olmuştu. Ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Yener hoca onda ikinci derece bir zorlama olduğunu söyledi. Gol atacağımıza hep inandım. Demin söylediğim gibi eksikler nedneiyle Abdülkerim'i oynatmak zorunda kaldık. Muslera'nın o pozisyonda ayakta kalması çok önemliydi."



İki takım arasındaki rövanş müsabakası 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag karşısında (Canlı anlatım) Haberi Görüntüle