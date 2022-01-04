Alcoinler ile ilgili son gelişmeler: HUH Token altcoinlere bakışı değiştiriyor!

Altcoinlerin yükselişiyle birlikte Shiba Inu, Ethereum ve HUH Token gibi kripto paraların popülaritesi nedeniyle altcoin sahipleri yatırımlarında geçmişte olduğundan daha iyi bir getiri elde ediyor gibi görünüyor. Peki, yatırımcılar sürekli tırmanan altcoinlerden ne bekliyor?

ALTCOİNLER DEĞİŞİME GİRİYOR!

Shiba Inu'nun meta veri tabanına girmesi ve kripto para forumları aracılığıyla şok dalgaları gönderen duyuru ile altcoinlerin popülerliğini yeniden kazanıyor.

Shiba Inu'nun metaverse'e girişi sadece şaşırtıcı görülmesinin yanı sıra çığır açıcı olarak kabul ediliyor. Bunun nedeni arasında ise birçok kripto meraklısı Shiba Inu'nun geçiş yapmayacağına inanmasından kaynaklandığı yer alıyor.

Görünüşe göre kripto para birimi metaverisi sadece Shiba Inu ve Ethereum gibi büyük meme coinleri değil, aynı zamanda 6 Aralık'ta piyasaya sürülen öncü HUH Token'ı da çekiyor.



HUH TOKEN ÇOKLU ZİNCİRİYLE ALTCOİNLERE BAKIŞI DEĞİŞTİRİYOR



HUH Token'ın çoklu zincirinde (Ethereum ve Binance), utimeme potansiyelinde (fayda ve meme coinlerinin bir karışımı) görülebilen dualite sevgisi ve nihayetinde kendi MetHUH'ına girmesi nedeniyle, yeni altcoinin kendi para birimini parçalaması şaşırtıcı karşılanmıyor. HUH Token’ın piyasaya sürülmesiyle muhtemelen kripto dünyasının da altcoinlere bakış açısını değişiyor.

HUH Token, Ethereum gibi, kullanıcıları için fayda sağlayan bir token olmak istiyor. Bunun için HUH Token e-kitabında ayrıntılı olarak açıklanan diğer özelliklerin yanı sıra, kripto para birimlerinin çehresini sonsuza dek değiştirmiş olabileceği konuşuluyor.



HUH TOKEN’DAN YENİ DÜŞÜNME YOLLARI DOĞUYOR



HUH Token'ın piyasaya sürülmesi, Shiba Inu'nun metaverse'e girmesi ve Ethereum'un tercih edilen en iyi blok zincirine yükselişi ile kripto meraklıları, altcoinlerin kripto para birimlerinin düşünme, hareket etme ve yeni koşullara uyum sağlama şeklini değiştirdiği sonucuna vardırıyor.

Hedeflerinin yanı sıra başlangıcından saatler sonra HUH Token etrafındaki sesler göz önüne alındığında, bu devrim niteliğindeki fikirleriyle HUH Token ile birlikte belki de kripto dönüşümü için meşaleyi elinde tutuyor.



HUH TOKEN’DAN İNDİRİM AVANTAJI!



HUH Token, kripto para piyasasındaki ilk birkaç haftasında diğer birçok başarının yanı sıra, 3 aylık 1 milyonluk hedefle 12.000'den fazla yatırımcıyı bir araya getirerek piyasa düşüşlerinden %100 geri dönüş potansiyeli yakalıyor. HUH Token sunduğu akıllı sözleşme ise yönlendirme mekanizması kullandığından, sahibi olunduğunda ise bir referans numarası alıyor. Kod, devredilen herkese %10 satış ücreti indirimi ve %10'luk bir satış ücret indirimi hakkı tanıyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



Website: https://huh.social



HUH Official Swap: https://swap.huh.social/



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