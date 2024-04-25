Teknoloji devi Meta’nın İsrail’e yardım ettiği iddiası

META SANSÜR İDDİALARI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ



WhatsApp’ın yanı sıra Facebook ve Instagram’ı da bünyesinde barındıran Meta şirketi daha önce de Filistin yanlısı paylaşımlara sistematik sansür uyguladığı iddiaları ile gündeme gelmişti.



İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) geçen Aralık ayında yayınladığı “Meta'nın Tutulmayan Sözleri: Instagram ve Facebook'taki Filistin İçeriğinin Sistemli Sansürü” başlıklı 51 sayfalık rapor, Mark Zuckerberg’e ait Meta'nın Filistin'i destekleyen barışçıl ifadeler ve Filistinlilerin insan haklarına ilişkin kamusal tartışmaları da dahil olmak üzere birçok paylaşımı erişimden kaldırdığı ya da sansürlediğini ortaya koymuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin