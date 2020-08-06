1 milyonluk telefon dolandırıcılığına 2 tutuklama

Yalova'nın Altınova ilçesinde İ.G. (65) ve eşi A.G'yi (72) telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan iki şüpheli, çiftin adının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada geçtiğini söyledi.

Çift, durumun aydınlatılması için birikimlerini vermesi gerektiğini söyleyen dolandırıcılara inanarak yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını şüphelilere teslim etti.

Olaydan bir gün sonra dolandırıldıklarını anlayan İ.G. ve A.G'nin müracaatı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.



Kurulan özel ekip, kamera görüntülerinden eşkalini belirledikleri şüphelilerin yakalanması için Bursa, İstanbul ve Muğla'daki güvenlik güçleriyle bağlantı kurdu.



Zanlıların İstanbul'da olduğunu tespit eden ekip, F.S. (39) ve E.Ö'yü (43) Güngören ilçesinde yakaladı.



Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve dört suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.