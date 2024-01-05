106. Dönem ÖGG sınavı sonuçları açıklandı mı? EGM ÖGG sonuç sorgulama ekranı

Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitim Sınavı (ÖGG) sonuç duyurusu bir süredir bekleniyordu. Yapılan değerlendirmelerin ardından ÖGG 106. Özel Güvenlik Görevlisi 106.Temel Eğitim sınav sonuçları 5 Ocak 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

SORU VE CEVAPLAR PAYLAŞILMIŞTI Özel Güvenlik Görevlisi 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirildi.



Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevapları 19 Aralık 2023 erişime açıldı. ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek. ÖGG SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN