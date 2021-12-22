11 yaşındaki çocuğu tacize tutuklama

Afyonkarahisar'da evli ve 3 çocuk babası H.K. (36), iddiaya göre boyamak için gittiği apartman dairesinin merdiven boşluğunda 11 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu.

Kız çocuğunun çığlık atmasıyla toplanan apartman sakinleri ve binadaki diğer inşaat çalışanları duruma müdahale etti.



Zanlıyı döven vatandaşlar daha sonra polise teslim etti.



Daha önce de evli bir kadına tacizde bulunduğu ve ayrıca ikamet ettiği Çayırbağ kasabasında bir eve girerken yakalandığı öne sürülen H.K., serbest bırakılmasının ardından soruşturma kapsamında polis tarafından tekrar gözaltına alındı.



Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.