15 yaşındaki çocuğa taciz iddiasına gözaltı

Düzce’de lise öğrencisi 15 yaşındaki M.Y.’ye sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 60 yaşındaki H.U. gözaltına alındı.



Olay, saat 15.00 sıralarında kentin işlek noktalarından Spor Sokak’ta meydana geldi. Bankta oturan H.U., yoldan geçen M.Y. isimli lise öğrencisi kızla sohbet etmeye başladı.



İddiaya göre; H.U., daha sonra kıza sözlü tacizde bulunup, evine davet etti.



Bunun üzerine M.Y., esnafa sığındı.



Olayı duyan esnaf, H.U.’nun yanına gidip kaçmasını engelledi, durum polise haber verildi.



Bu sırada bazı kişiler, H.U.’yu dövmek istedi ancak diğerleri araya girdi.



Kızın şikayetçi olacağını söylemesi sonrası H.U., polis ekiplerince gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.