15 yaşındaki İrem kalbine yenildi

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde yaşayan ve 9 yıldır böbrek yetmezliği hastası olan İrem Bakan, 1,5 yıldır tedavi gördüğü İstanbul Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

15 yaşındaki İrem, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.



İrem Bakan'ın ağabeyi Muammer Bakan, "Hep bir umut içinde iyi olacağını hayal ettik. Ama olmadı ve canımızı yitirdik. En büyük üzüntüm çocukluğunu yaşayamaması, arkadaşlarıyla birlikte koşup oyunlar oynayamaması" dedi.