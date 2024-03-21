16 yıllık sır cinayet: İstinaf kararı onadı

BİRBİRİNİ SUÇLADILAR



Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Mehmet Göktürk ve Necmi Acar, karar duruşmasında birbirini suçladı. Recep Akpınar'ı öldürmediğini söyleyen Mehmet Göktürk, "Ben olmasaydım bu işlerin hiçbirisinin ortaya çıkacağı yoktu. Ben rahatsızlığımdan dolayı çocuklarımın ismini bile hatırlamıyordum. Zaten pişman olduğum için gelip her şeyi anlattım. Pişmanım." dedi.



Olayın Recep Akpınar ile Mehmet Göktürk arasındaki husumetten kaynaklandığını ileri süren Necmi Acar ise "Biz para almaya gittik, adam öldürmeye değil. Beraatimi istiyorum. Maktul ve Mehmet arasında bir borç meselesi var. Mehmet Göktürk'ün benden korktuğu söyleniyor. Korkan kişi Rize'ye kadar yanıma nasıl gelir. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.



İki sanık, "tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak sanıkların cezalarını müebbet hapse çevirdi.

Cezayı fazla bulan sanıkların avukatları kararı istinafa taşıdı.



İSTİNAF KARARI ONADI



Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1'inci Ceza Dairesi, 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2 sanık hakkındaki müebbet hapis kararını değerlendirdi.

BAM 1'inci Ceza Dairesi, incelenen dosya içeriğine göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik bulunmadığı, istinaf başvurularında ileri sürülen nedenler yerinde görülmediği gerekçesiyle mahkemenin verdiği kararı onadı.

Sanık avukatları kararı Yargıtay'a taşıyacaklarını belirtti.