17 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 22 can kaybı, bin 233 vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte bin 233 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 250 bin 542, can kaybı 5 bin 996 oldu.



Son 24 saatte bin 2 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 231 bin 971 oldu.



Son verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "11 Mart'tan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş aktif hasta sayısı 12 bin 575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor ağır hasta sayısını artıyor" ifadelerini kullandı.

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