17 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 22 can kaybı, bin 233 vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Ağustos 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de corona virüs nedeniyle son 24 saatte kişi 22 hayatını kaybetti, bin 233 yeni vaka tespit edildi.

17.08.2020 - 20:57 | Son Güncelleme : 17.08.2020 - 21:02

17 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 22 can kaybı, bin 233 vaka

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Türkiye'de son 24 saatte bin 233 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 250 bin 542, can kaybı 5 bin 996 oldu.

Son 24 saatte bin 2 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 231 bin 971 oldu.

Son verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "11 Mart'tan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş aktif hasta sayısı 12 bin 575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor ağır hasta sayısını artıyor" ifadelerini kullandı.

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