17 yaşındaki çocuğu istismar edip kaçırmaya çalıştı

Antalya'da iki kez evlenip boşanan, şu an nişanlı olan M.Ü. (47), yanında çalışan S.A.'ya (17) iddiaya göre cinsel istismarda bulundu.

S.A.’nın kahvesine uyuşturucu hap atıp içiren, ailenin şikayeti üzerine 2 ay hapis yatan M.Ü., kızı annesinin yanından kaçırmaya çalışınca mahalleli tarafından linç edilmek istendi. M.Ü.'nün hala peşlerinde olduğunu söyleyen S.A. ve ailesi, hayatlarından endişe ediyor.



ÇOCUĞUN İÇECEĞİNE UYUŞTURUCU KOYDUĞU TESPİT EDİLDİ



Olay, nisan ayında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. İki yıl önce Sakarya'dan ailesiyle birlikte Antalya'ya gelen S.A., ailesine katkı sağlamak amacıyla M.Ü.'nün sahibi olduğu spotçuda çalışmaya başladı. 15 gün çalıştığı iş yerinde cinsel istismara uğrayıp, içeceğine habersiz uyuşturucu konulduğu belirlenen S.A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan M.Ü., 9 Mayıs'ta tutuklandı.



AİLEYE HAYATI ZEHİR ETTİ



M.Ü.'nün cezaevine girmesiyle S.A.'nın ailesi, adres değiştirdi. İki ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalan M.Ü., S.A.'nın yeni adresini öğrenerek onu tekrar rahatsız etmeye başladı. Her fırsatta kendisinden 30 yaş küçük kızı sevdiğini söyleyen M.Ü., S.A.'yı annesinin yanından kaçırmaya çalışınca mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polise teslim edilen M.Ü., serbest kaldı.

''KORKUDAN BAKKALA BİLE GİDEMİYORUM''



Korkudan evden çıkamadığını belirten lise son sınıf öğrencisi S.A., yaşadıklarını anlattı.

Pandemi döneminde ailesine destek olmak için işe girdiğini belirten S.A., “İş yeri sahibinin davranışları her geçen gün değişti. Bana asılmaya başladı. Beni taciz ediyordu. Çalıştığım yerde beni hep sıkıştırıyordu. Oturduğum masanın görünmemesi için önünü tahta ile kapattı. Beni tehdit ediyordu. Aileme de bu nedenle bir şey söyleyemedim. Beni en son tehdit edince yaşadıklarımı anneme anlattım. Kendisinden 5 kez şikayetçi olduk. Ama hala peşimde. Yeni tuttuğumuz evimizi de öğrendi. Kapıya gelip bir şeyler bırakıyor. Gözümüzü boyamak için hediyeler bırakıyor. Okulumun önüne geliyor. Beni kaçırmak için fırsat kolluyor. Korkudan bakkala bile gidemiyorum" dedi.



TEHDİT NOTLARI



İş yerinde çalışırken M.Ü.'nün içeceklerine habersizce uyuşturucu koyduğunu sonradan fark ettiğini aktaran S.A., şöyle devam etti:



''Sürekli başım dönüyordu. Dengede duramıyordum. Sonra annem bana bir şeyler olduğunu fark edince, bu kişinin bana uyuşturucu içirdiğini anladık. Biz üst katta oturuyorduk. Benim odamın camını küçük taşlarla tıklatıp açmamı sağlıyordu. Sonra da elindeki uyuşturucuları odama atıyordu. Ben o atılan uyuşturucuları biriktirdim. Polise teslim ettim. Uyuşturucunun yanında, beni sevdiğini, benimle evleneceğini içeren aşk ve tehdit notları da vardı.''



''BU ADAM YAKAMIZI BIRAKMIYOR''



Anne Aysun A. ise şöyle konuştu:



“13 ve 17 yaşında iki kızım, 19 yaşında oğlum var. 13 yaşındaki kızım yüzde 80 zihinsel engelli. S.A. pandemi döneminde çalışmak ve aile bütçesine katkıda bulunmak istediğini söyleyince, oturduğumuz evin altında ikinci el eşya alım satımı yapan spotçuda çalışmaya başladı. Ücretini haftalık alacaktı ancak 2 hafta geçmesine rağmen parasını alamayınca işten ayrıldı.

Çocuklarımı rahatsız etmeye devam ediyor. Son olarak, geçen ayın 17'sinde eşimin seyyar satıcı tezgahının başında kızımla birlikte dururken, M.Ü. yanımıza gelerek kızımı kaçırmaya çalıştı. Esnaf yardımımıza koştu. Onu orada dövüp polise teslim ettiler. Bu adam yakamızı bırakmıyor. Kurtulamıyoruz. Dosyamız savcılıkta ama bizim şu an can güvenliğimiz yok. Lütfen yardım edin. Bizi bundan kurtarın."



''AİLECE PSİKOLOJİMİZ BOZUK''



Genç kızın babası Mehmet A. ise 2 yıldır Antalya'da yaşadıklarını belirterek, “Kızımız bir komşumuzun tavsiyesi ile aileye maddi katkı sağlaması için esnafın yanında işe başladı. Kızım bu esnafın yanında 15 gün çalıştı. Kızıma cinsel tacizde bulunmuş ve uyuşturucu madde kullandırmış. Biz bu vatandaştan şikayetçi olduk. İki ay cezaevinde yattı. Ailece psikolojimiz bozuk durumda. Bu insandan tamamen kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.