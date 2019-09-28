Adapazarı Yahyalar Mahallesi'nde oturan Alzahraa Muayed Mezher Al Obaidi, iddiaya göre yakınları tarafından önceki gün evde ölü bulundu.
Olayın polise bildirilmesi üzerine Al Obaidi’nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, yapılan ilk incelemede boynunda izler görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayet şüphesi üzerine 6 ay önce evlenen Al Obaidi’nin eşi, kayınvalidesi ve 2 yakını olmak üzere 4 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan Al Obaidi’nin eşi, kayınvalidesi ve yakınları bugün adliyeye sevk edildi. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.