İstanbul'da kendisini taciz eden adam tarafından ölümle tehdit eidldiğini iddia eden 17 yaşındaki H.İ.Ü. yardım istiyor.

Hürriyet gazetesinden Çiğdem Yılmaz'ın "Bir genç kızın yardım çığlığı" başlıklı haberinde, genç kız "Yalvarırım beni öldürmeden biri bana yardım etsin" diye konuştu.

H.İ.Ü, iddiaya göre, 14 yaşındayken asandörde karşılaştığı 45 yaşındaki A.E.'nin cinsel tacizine uğradı. Taciz yetkili makamlara bildiren aile, A.E.'nin tehditleriyle karşı karşıya kaldı.

Haberde, şikayetlerini geri alması için aileyi rahatsız ettiği ses kayıtlarının mahkemeye sunulmasına rağmen ceza almayan A.E.'nin, genç kızı bir kez daha taciz ettiği, yargıdan yine bir sonuç alınamadığı ve üst mahkemeye gidildiği belirtildi.

Ayrıca haberde, genç kızın 65 yaşındaki anneannesi de dahil birçok aile bireyinin A.E. tarafından darp edildiği yönünde ailenin iddiası yer aldı.