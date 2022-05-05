İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında başından vurularak öldürüldü.



Saplantılı aşık olduğu iddia edilen bir kişi dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.



Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı. Atalay için ikindi vakti Esenler Cabir Bin Abdullah Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

Asiye'nin sosyal medyadaki "Beşki başka hayatta" paylaşımı yürek burktu.

SALDIRGAN YAKALANDI



Polisin yürüttüğü çalışma sonrası Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun yakalandı. 25 yaşındaki saldırganın 16 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Asiye Nur Atalay'ın yanında bulunan arkadaşı E.Y.'nin ifadesinde, "Asiye ile yolda yürüyorduk. Bu sırada Ümit Karakoyun geldi. Elinde silah vardı. Asiye ile konuşmak istedi. Onlar yolda yürümeye başladı. Bu sırada Ümit K. elindeki silahı Asiye'nin çantasına koydu. Ben ayrıldım eve gittim. Daha sonra olayı duydum. Olay esnasında orada değildim" dediği öğrenildi.



Olaydan sonra kaçan şüphelinin hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kaydı olduğu aktarıldı. Şüphelinin yakalanma anı polis kamerasına yansıdı.



19 yaşındaki Asiye'yi öldüren Ümit Karakoyun yakalandı.

VURULMA ANI KAMERADA



Atalay'ın saplantılı aşığı olduğu iddia edilen kişi, elindeki silahı ile geldiği, Asiye Atalay'ın çığlık attığı, saldırganın Atalay'ın başına hedef aldığı ve ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Saldırganın Asiye Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

