Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 19 yaşındaki kızına işkence yaptığının belirlenmesi üzerine gözaltına alınan baba, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba Muzaffer A. hakkında soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli baba Muzaffer A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Muzaffer A, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek savcılık katına çıkarıldı.



Şüphelinin ifadesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu savcısı tarafından alındı.



Savcılık şüpheliyi, 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen, "kasten yaralama" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.



Şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

CAMI KAPATMADIĞI İÇİN İŞKENCE GÖRMÜŞ



Mağdurun emniyetteki ifadesinde, astım hastası olduğunu, evin camını açtığını, babasının kapatmasını istemesi üzerine çıkan tartışmada şüphelinin kendisine şiddet uyguladığını anlattığı öğrenildi.



Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü ise evde yatalak olan annesine çektirdiği belirtildi.



BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza engelli annenin bakımının sağlanması için evde bakım yardımı bağlanmıştır.



Ayrıca anneye engelli maaşı bağlanmış olup, okula devam eden küçük kardeşi için de Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı sağlanacaktır. Aileye psikososyal destek hizmeti de verilecektir.



Bakanlık olarak ailenin avukat desteği isteğini karşılayarak, kızımızı bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Hukuki sürece müdahil olacağız" denildi.

