20 yıldır aşıyı bekleyen kene kabusu: Isırıldığında yapılması ve yapılmaması gerekenler?

Türkiye'de ilk kez 2002 yılında ölümlere neden olan KKKA hastalığı, 2003 Mayıs ayında kayıtlara geçti. Tokat'ta SSK hastanesinde hemşire olarak çalışan Esra Demir (27) ile ardından 6 kişinin zaman aralıklarıyla ölümü üzerine vakalardan alınan verilerin Fransa'daki Pasteur Enstitüsü'nün laboratuvarına gönderilmesiyle, hastalığın, 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi' olduğu belirlendi.

Sağlık Bakanlığı, hastalığın adını, 30 Aralık 2003'te valiliklere duyurdu. Hastalığın kırsal kesimlerde, 'Hyalomma' türü kenelerden insanlara bulaştığı belirlendi. Genellikle Orta Anadolu ve Karadeniz illerinin bir kısmında görülen vakalar, her yıl ilkbaharda havaların ısınması ve kene popülasyonunun uyanmasıyla başlıyor.



Bu yıl da baharla birlikte hastanelerde vaka sayılarında artış görüldü. Aralarında SCÜ'nün de bulunduğu kurul tarafından aşı geliştirmek için başlatılan çalışmalarda ise geride kalan 20 yılda henüz istenen sonuca ulaşılamadı. 2023 yılı başlarında bitmesi beklenen çalışmalardan şu ana kadar sonuç çıkmadı.