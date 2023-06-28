200 metre yükseklikten denize düştü: Yamaç paraşütü eğitmeni öldü

Vatandaşlar Yayla’ya ilk müdahalesini yaparken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yayla, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yayla, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



"DÜŞLE AMA DÜŞME"



Yayla’nın sosyal medya hesapları üzerinden yamaç paraşütü ile uçuş yaparken paylaştığı görüntülerinden birine, "Düşle ama düşme" yazdığı görüldü. Şarköy Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.