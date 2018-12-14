2019 yılbaşı milli piyango sonuçları ne zaman, hangi tarihte ve saat kaçta çekiliyor?

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesini 70 milyon lira olarak belirlediği yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kaldı.

Milli Piyango'nun bu çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılacak.

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanıyor.

Milli Piyango sonuçları ise Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) sonuç sorgulama sayfasından sorgulanabiliyor.



Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler de düzenleniyor.



Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılıyor.



Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de başlıyor. Çekiliş, canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden, çekilişin başladığı saat itibariyle izlenebiliyor.



31 ARALIK’TA YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

1 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:10’da başlıyor, 23:15’te sona eriyor.



2 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:15’te başlıyor, 23:20’da sona eriyor.



5 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:20’de başlıyor, 23:25’te sona eriyor.



10 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:25’te başlıyor, 23:30’ta sona eriyor.



70 milyon lira çekilişi 31 Aralık’ta saat 23.30’da başlıyor, 23.45’te sona eriyor.



70 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE İLE NELER ALINABİLİR?

MİLLİ PİYANGO KUYRUKLARI UZAYIP GİDİYOR