2024-İSG/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (İSG sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı)

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, İSG sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden sorgulayabilecek.

2024-İSG/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (İSG sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı)

 İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. 

İSG SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME

2024-İSG/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (İSG sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı) - 1

SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "5 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na (2024-İSG/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 25 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

DİKKAT!

5 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-İSG/1 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

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