2024 yılında ek MTV ödemesi devam edecek mi?

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) bu yıl da devam edileceği iddiaları, başta X (eski adı Twitter) olmak üzere sosyal medya platformlarında dile getiriliyordu. Konuya Mehmet Şimşek son noktayı koydu. İşte, ek MTV ödemesi iddialarında son gelişmeler...



BAKAN ŞİMŞEK'TEN EK MTV AÇIKLAMASI



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon kanalında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Şimşek, "Enflasyonu yükseltecek adım atmayacağız. MTV'de düzenlemeyi aklımızdan bile geçirmedik. Biz vatandaşımıza da piyasalara da sürpriz yapmayacağız." dedi.



Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "KDV genel artışı olmayacak, kurumlar vergisi genel artışı olmayacak, gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik. Bütçe disiplinini sağlayacağız."



CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA YALANLAMIŞTI



Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de kamuoyuyla bir bilgi notu paylaşarak, iddiaları yalanladı.



Yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak” iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. " ifadelerine yer verildi.