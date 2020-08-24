24 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 18 can kaybı, bin 443 vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu.

Son 24 saatte 743 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 908 oldu.

Paylaşımında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek, tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak"

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