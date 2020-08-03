3 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 19 can kaybı, 995 vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 995 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 233 bin 851, can kaybı 5 bin 747 oldu.



Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 301 test yapıldı, 995 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta yaşamını yitirdi.



Toplam test sayısı 4 milyon 927 bin 217, vaka sayısı 233 bin 851, can kaybı 5 bin 747 olarak kayıtlara geçti.



Son 24 saatte bin 3 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 217 bin 497'ye yükseldi.



Ağır hasta sayısı 580, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,4 oldu.

"ENDİŞE DUYUYORUZ"



Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında şunları kaydetti:



"Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz. Tedbirde güç birliğine ihtiyacımız var."

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