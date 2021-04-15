Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 36 yıldır market işleten 53 yaşındaki Osman Ay, 33 yıldır oruç tutuyor. İlk olarak 3 aylarda oruç tutan Osman Ay, kendisini daha da sağlıklı hissedince her gün oruç tutmaya başladı.



''BİR TEK BAYRAMLARDA ORUÇ TUTMUYORUM''



Sadece dini bayramlarda oruç tutmayan Osman Ay, “3 aylar diye başladığım oruç sağlığıma bir sıkıntı vermeyince oruç tutmaya başladım. 33 yıldır oruç tutuyorum. Bir tek bayramlarda oruç tutmuyorum. Onun dışında yılı hep oruçlu geçiriyorum" dedi.

''ÇEVREMDEKİ İNSANLAR BENİ TEBRİK EDİYOR''



Çevresindeki insanların kendisini tebrik ettiğini ifade eden Osman Ay, "Tarifi mümkün olmayan bir duygu bu. Yıllardır oruç tutunca çevremdeki insanlar da beni tebrik ediyorlar, teşekkür ediyorlar. Bazıları bana uyup bazı günler oruç tutmaya başladı. Doktorlar bile oruç tutmanın ne kadar faydalı olduğunu söylüyorlar. Ramazan girince ben hep oruç tuttuğum için diğer insanların oruç tuttuğunu unutup sürekli bir şeyler ikram ediyorum” diye konuştu.