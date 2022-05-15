4 ilde organize suç operasyonu: 33 gözaltı

Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 33 şüpheli yakalandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.05.2022 - 18:54

4 ilde organize suç operasyonu: 33 gözaltı
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merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye ilçesinde bir otel ve eğlence mekanlarını korku, tehdit ve cebir uygulayarak ele geçirmeye çalışan suç örgütünün üyelerine yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Suç örgütü üyesi oldukları değerlendirilen kişilerin adreslerini tespit eden ekipler, Muğla, Denizli, ve 'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

33 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 6 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

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