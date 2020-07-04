4 Temmuz 2020 corona virüs tablosu: 20 can kaybı, bin 154 vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Temmuz 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 20 kişi hayatını kaybetti, bin 154 yeni vaka tespit edildi. Son verileri değerlendiren Bakan Koca, "Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş" ifadelerini kullandı.

04.07.2020 - 20:54 | Son Güncelleme : 04.07.2020 - 21:22

4 Temmuz 2020 corona virüs tablosu: 20 can kaybı, bin 154 vaka

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Türkiye'de son 24 saatte bin 154 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 204 bin 610, can kaybı 5 bin 206 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 48 bin 248 test yapıldı, bin 154 kişiye coronavirüs tanısı konuldu. Son 24 saatte 20 hasta yaşamını yitirdi, bin 214 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 584 bin 066, vaka sayısı 204 bin 610, can kaybı 5 bin 206 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 93, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 378, toplam iyileşen hasta sayısı ise 179 bin 492 oldu.

"VAKALARIN AZALMA SEYRİ YAVAŞ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla" bilgisini verdi.

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