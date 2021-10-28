40 yaşındaki hemşire corona virüse yenildi

Sakarya'da corona virüse yakalanan 40 yaşındaki hemşire S.Y.,  hayatını kaybetti.

Haberler - İHA 28.10.2021 - 12:56

40 yaşındaki hemşire corona virüse yenildi

Sakarya'da hemşire olarak görev yapan 40 yaşındaki S.Y, bir süre önce corona virüse yakalandı.

Sakarya Erenler Toplum Sağlığı Merkezinde çalışan hemsirenin durumu ağırlaşınca Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yeşil, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden hemşirenin, sağlık çalışanıyla evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

S.Y'nin cenazesi defnedilmek üzere Düzce'ye gönderildi.

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