43 kişinin yurt dışından dönmediği iddialarına inceleme

Yeşilyurt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında belediyeyle ilgili paylaşılan iddialar hakkında açıklama yapma zorunluluğunun oluştuğu belirtildi.



Açıklamada, şunlara yer verildi:



"4 Şubat 2020 tarihinde Belediye Meclisimizde grubu bulunan tüm siyasi partilerin (AK Parti, MHP, CHP) meclis üyelerinin oy birliği ile aldıkları karar doğrultusunda Almanya'nın Hannover kentine çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek konusunda örnek çalışmaların incelenmesi için gezi düzenlenmiştir. Söz konusu geziye katılan şahısların yurda dönüşü ile ilgili idari soruşturma sürmektedir."