6 ay önce kaybolan kadın bahçeye gömülü halde bulundu

Remziye Apaydın

Elazığ'da ailesinin hakkında 6 ay önce kayıp ihbarında bulunduğu kadının öldürülerek gömüldüğü ortaya çıktı.

Kasım ayından beri haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 3 çocuk annesi Remziye Apaydın ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ve jandarma tarafından özel ekip oluşturuldu.



Yapılan teknik takiple Apaydın'ın kaybolmadan önce Karakoçan ilçesinde yaşayan Nihat Cav'ın aracına bindiği güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edildi. Apaydın'ın telefonunun HTS kayıtlarını inceleyen ekip, Nihat Cav ile sık sık görüştüğünü belirledi.

Ekipler, ayrıca Apaydın'ın kaybolmadan önce Kovancılar ilçesinde bulunan evinin ve ziynet eşyalarının satıldığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekip, Nihat Cav'ı takibe alarak birçok kişinin bilgisine başvurdu. 6 aylık çalışma sonunda Nihat Cav ve diğer şüpheliler gözaltına alındı.

Nihat Cav

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ



Nihat Cav, ifadesinde Apaydın'ı öldürdüğünü ve Karakoçan ilçesine bağlı Yenice köyünde bulunan kendisine ait bahçeye gömdüğünü itiraf etti.

Kadavra köpekleri ile yapılan ilk aramada Apaydın'ın cesedi bulunamayınca Nihat Cav, güvenlik önlemleri altında olay yerine götürülerek yer tespiti yapıldı. Yapılan kazıda Apaydın'ın cesedi naylon poşetlere sarılı bir şekilde 1,5 metre derinlikte bulundu. Apaydın'ın cenazesi otopsi için Elazığ'a götürüldü.



Yapılan incelemede Nihat Cav'ın piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu belirlendi. Nihat Cav ve gözaltına alınan diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.