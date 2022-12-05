6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bahçeli: Tercihim sınıf arkadaşım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.



6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının anketle belirleneceği iddiasını değerlendiren Bahçeli, "Eğer bana anket yapıyoruz diye gelirlerse, benim tercihim sınıf arkadaşımdır'' diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

MHP lideri şöyle konuştu:

"15 Ocak'a kadar aday belirlemede bir kamuoyu araştırması yaparcasına, 'Bir anket yapalım, ankette kim çıkarsa ona karar verelim; siz de bu ankete müracaat edilirse katılır mısınız?' dediler. Ben henüz daha cevap vermedim. Düşüncem var tabii, söyleyeyim mi? Eğer birisi ankette bana gelirse, '6 kişi anket yapıyoruz, siz bu ankette kime evet dersiniz' derse, o zaman tercihim sınıf arkadaşımdır."



KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ SINIF ARKADAŞIYDI

Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu, 1967-1971 yılları arasında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenim gördü.

Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ Ticaret Lisesi'ni 1967'de birincilikle bitirdi, 1971'de ise yükseköğrenimini tamamlamak için girdiği Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin Ekonomi-Maliye Bölümü'nden (günümüzdeki adıyla Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü) lisans mezunu oldu.



Devlet Bahçeli de lise eğitimi için İstanbul'a akrabalarının yanına gitti ve Emirgan Akgün Koleji'ne yazıldı, lise ikinci sınıfta Etiler'deki Özel Ata Koleji'ne geçti ve lise diplomasını da yine bu okuldan aldı. Bahçeli, 1967 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni kazandı ve Dış Ticaret Bölümü'nü 1971'de bitirerek mezun oldu.