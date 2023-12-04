7 yaşındaki çocuğun acı ölümü: Ördeği yakalamak isterken boğuldu

Olay dün öğle saatlerinden sonra Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 7 yaşındaki Ömer Halis Yılmaz 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle birlikte İslahiye ilçesine taşındı.



Kuzenleriyle birlikte mahalledeki havuzun kenarında oyun oynarken havuzda yüzen bir ördeği yakalamak için suya girdi. Ömer Halis, suya girdikten kısa bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden kuzenleri, yakınlarına haber verdi.

ÖRDEĞİ YAKALAMAK İÇİN GİRDİĞİ HAVUZDA HAYATINI KAYBETTİ



Olay yerine gelen Ömer Halis Yılmaz'ın yakınları, küçük çocuğu sulama havuzunda hareketsiz şekilde buldu. Yakınları, Ömer Halis'i sudan çıkardıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük Ömer'in cenazesi, olay yerinde jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Cenazenin, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.