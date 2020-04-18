941 kişi Türkiye'ye getirildi

İngiltere'den 252 kişiyi taşıyan uçak gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Kontrollerin ardından otobüslere alınan vatandaşlar, güvenlik önlemleri altında Kırşehir'e götürüldü. Burada da Fatma Bacı Öğrenci yurduna yerleştirildiler. İlerleyen saatlerde İngiltere'den bir uçak daha geldi.



Kütahya Zafer Havaalanı'na iniş yapan uçaktaki 167 kişi Emine Gülbahar Öğrenci Yurdu'na götürüldü. gece bir uçak da Polonya'dan geldi.

Varşova'dan gelen uçaktaki 212 kişi Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptıktan otobüslerle ordu'da kalacakları yurda sevk edildiler. Gece son uçak Trabzon'a iniş yaptı.



Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen 310 kişi de işlemlerinin ardından Trabzon ve Rize'deki yurtlara yerleştirildiler.

Yurtdışından Türkiye'ye dönenler 14 gün yurtlarda gözlem altında tutulacaklar.