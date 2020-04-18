941 kişi Türkiye'ye getirildi

Virüsle mücadele kapsamında yurtdışındaki türklerin dönüşleri sürüyor. Gece yurda gelen 941 kişi Kırşehir, Kütahya ve Ordu'daki karantina yurtlarına yerleştirildiler.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 18.04.2020 - 05:53

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İngiltere'den getirilen 61 kişi yurda yerleştirildi

İngiltere'den getirilen 61 kişi yurda yerleştirildi

İngiltere'den 252 kişiyi taşıyan uçak gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Kontrollerin ardından otobüslere alınan vatandaşlar, güvenlik önlemleri altında Kırşehir'e götürüldü. Burada da Fatma Bacı Öğrenci yurduna yerleştirildiler. İlerleyen saatlerde İngiltere'den bir uçak daha geldi.

Kütahya Zafer Havaalanı'na iniş yapan uçaktaki 167 kişi Emine Gülbahar Öğrenci Yurdu'na götürüldü. gece bir uçak da Polonya'dan geldi.

Varşova'dan gelen uçaktaki 212 kişi Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptıktan otobüslerle ordu'da kalacakları yurda sevk edildiler. Gece son uçak Trabzon'a iniş yaptı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen 310 kişi de işlemlerinin ardından Trabzon ve Rize'deki yurtlara yerleştirildiler.

Yurtdışından Türkiye'ye dönenler 14 gün yurtlarda gözlem altında tutulacaklar.

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