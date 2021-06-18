ABD ile Kabil Havaalanı uzlaşması: Türk askeri Kabil'de kalacak mı?

Özden Erkuş / NTV-Ankara



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) NATO çekildikten sonra da Afganistan'da kalmaya devam edecek mi?



Ankara, Kabil Havaalanı'nın güvenliği ve işletmesini 6 yıldır sürdüren TSK'nın bu misyonunun NATO ülkeden çekilse de devam etmesini istiyor.



Bu konuda ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmede mutabakat sağlandı.



TEKNİK HEYETLER GÖRÜŞMEYE BAŞLADI



Diplomatik ve güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD makamlarıyla ayrıntılar üzerinde görüşmeler başladı.



Türkiye, Kabil görevinin devamı için duyduğu ihtiyaç listesini ABD makamlarına iletti.



TÜRKİYE HAVAALANI İŞLETME MALİYETİNİN KARŞILANMASINI TALEP EDİYOR



Ankara'nın başta gelen talebi, yıllık 80 ile 130 milyon dolar arasında değişen Kabil Hamit Karzai havaalanının işletme maliyetinin karşılanması.



ABD ordusunun havaalanı güvenliğine dönük bazı imkanlarının Kabil'de kalması, TSK'nın görevine devam ettiği sürece ABD ordusunun lojistik desteği devam ettirmesi de diğer önemli talepler arasında.

Kaynaklar, ABD ve NATO ile anlaşmaya varılması halinde havalanında bulunacak birliğin az sayıda muharip unsur içereceğini, daha çok havaalanı işletmesine dönük teknik personelden oluşacağını belirtiyorlar.



Yetkililer, Kabil Havaalanı'nın güvenli bir şekilde açık tutulmasının, Türkiye açısından sadece askeri değil, bu ülkede bulunan Türk sivil misyonları açısından da son derece önemli olduğuna dikkat çekiyorlar.



ANKARA, KABİL HAVAALANI İÇİN ÇOK ULUSLU GÖREV GÜCÜNDEN YANA



Halen bu ülkede TİKA'dan polis teşkilatına kadar birçok yardım faaliyetinin devam ettiği, bu misyonların tüm ihtiyaçlarının da Hamid Karzai Havaalanı üzerinden gerçekleştiği vurgulanıyor.



Ankara, havaalanı görevinin çok uluslu olmasının misyonun uluslararası kabulü açısından daha iyi olacağını savunuyor.



HAVAALANI GÖREVİ ABD'NİN TALEPLERE VERECEĞİ YANITLA NETLEŞECEK



Bölgenin en güçlü ordusuna sahip aynı zamanda Afganistan'daki tüm taraflarla ilişkisi bulunan Pakistan'ın Türkiye'nin yanında olmasının da son derece önemli olduğuna vurgu yapılıyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kabil Havaalanı misyonun ne şekilde devam edeceği ABD'nin Ankara'nın taleplerine vereceği yanıta göre şekillenecek.