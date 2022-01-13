Açığa alınan kaymakam Miraç Akbulut, vali yardımcısı oldu

Ordu'da 29 Ekim töreninin ardından açığa alınan Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Konuşmasında Atatürk'ün "Türkiye şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır" sözünü aktardığı için görevinden alındığı iddia edilmişti.

Ordu Valiliği ise iddiaları yalanlayarak Miraç Akbulut'un sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutumu nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

Hakkındaki soruşturma tamamlanan Miraç Akbulut hakkında cezai işlem yapılmadı.

Kaymakam Akbulut, 1 Ocak itibarıyla Bartın Vali Yardımcısı olarak geçici görevlendirildi.

