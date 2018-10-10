İlişkili Haber Acil servis önünde silahlı saldırı: 2 ölü

İstanbul'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisi önünde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu Ramazan ve Suzan Sarı çiftini öldürdüğü iddiasıyla aranan Feyyaz Elik hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, daha önceden silahlı saldırı sonucu yaralanan ve tedavisi devam eden Ramazan Sarı'nın 22 Mayıs'ta eşi Suzan Sarı'yla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gittiği belirtilerek, Feyyaz Elik tarafından silahla ateş edilmesi sonucu Sarı çiftinin yaşamını yitirdiği anlatıldı.

Olaydan sonra Feyyaz Elik'in, dayısı Recep Sungun ile olay yerinden kaçtığı, Sungun'un daha sonra gözaltına alınarak tutuklandığı belirtilen iddianamede, okul servisçiliği yapan Ramazan Sarı'nın 5 Eylül 2017'de Feyyaz Elik'in ağabeyi Cüneyt Elik'in ölümüyle sonuçlanan olayda müşteki şüpheli olduğu, bu nedende de taraflar arasında husumet başladığı kaydedildi.

İddianamede, halen firari olan Feyyaz Elik'in olayın asli faili olduğu ifade edilerek, Recep Sungun'un yeğenine yol göstererek eylemin nasıl işleneceği konusunda yardım ettiği, Elik'in anne ve babası Selime ve Sulhaddin Elik'in de maktullerin hastanede olduklarını haber vererek olaya yardım ettikleri vurgulandı.

Bu kapsamda firari sanık Feyyaz Elik'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, dayısı Recep Sungun ile anne ve babası Selime ve Sulhaddin Elik'in ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



İddianame gönderildiği Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheli aile üyeleri ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde 22 Mayıs'ta meydana gelen silahlı saldırıda, Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı Sarı hayatını kaybetmişti.





Polis, yaptığı çalışmada saldırganın, 5 Eylül 2017'de Ümraniye Çakmak Mahallesi Varan Caddesi Mimoza Sokağı'ndaki ilkokulun bahçesinde servis taşımacılığı yapan iki firmanın çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Cüneyt Elik'in kardeşi Feyyaz Elik olduğunu belirlemişti. Ramazan Sarı'nın da okul bahçesinde çıkan silahlı kavgada yaralandığı anlaşılmıştı.



Hakkında arama kaydı bulunduğu öğrenilen Feyyaz Elik'in, silahlı saldırıyı "intikam amaçlı" düzenlemiş olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu.

HASTANEDEKİ ÇİFTE CİNAYET ANI KAMERADA