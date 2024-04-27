Konya'da pastanede silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde pastanede otururken silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Konya'da pastanede silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hacı Mütahir Mahallesi, Dr. Rauf Denktaş Caddesi'ndeki bir pastanede oturan Yavuz Çaphan ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yavuz Çaphan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan kişi de Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...